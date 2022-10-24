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16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

На юго-западе Швеции нашли «молот Тора»

Он датируется концом X века.

The History Blog сообщает, что амулет обнаружили на строительной площадке. Предыдущие раскопки на этом месте помогли найти артефакты эпохи неолита и железного века, но это первый объект эпохи викингов. Также это первый амулет в виде молота Тора.

Свинцовый амулет имеет длину 3 сантиметра и представляет собой миниатюрный молот Тора Мьёльнир. На одной стороне выгравирован типичный для эпохи викингов переплетающийся узор.

Подобные амулеты носили как защитный оберег. Всего около тысячи «молотов Тора» были найдены в Скандинавии, Великобритании, России и странах Балтии.

Недавно археологи в Румынии обнаружили тайник с золотыми кольцами. Украшения были созданы в эпоху медного века.

Олеся Маевская

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