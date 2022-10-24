16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
На юго-западе Швеции нашли «молот Тора»
Он датируется концом X века.
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The History Blog сообщает, что амулет обнаружили на строительной площадке. Предыдущие раскопки на этом месте помогли найти артефакты эпохи неолита и железного века, но это первый объект эпохи викингов. Также это первый амулет в виде молота Тора.
Свинцовый амулет имеет длину 3 сантиметра и представляет собой миниатюрный молот Тора Мьёльнир. На одной стороне выгравирован типичный для эпохи викингов переплетающийся узор.
Подобные амулеты носили как защитный оберег. Всего около тысячи «молотов Тора» были найдены в Скандинавии, Великобритании, России и странах Балтии.
Недавно археологи в Румынии обнаружили тайник с золотыми кольцами. Украшения были созданы в эпоху медного века.
Олеся Маевская