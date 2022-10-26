12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фото: выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Их можно будет увидеть в Лондоне на вокзале Паддингтон.
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Жюри конкурса Landscape Photographer of the Year («Пейзажный фотограф года 2022») объявило победителей 2022 года. Мероприятие проводится уже 15-й год подряд.
В этом году первое место получил сезонный снимок «Зимний Брекон» от валлийского фотографа Уилла Дэвиса. Изображение сделано из форта Пен-и-Кругхилл.
Работы победителей будут включены в книгу Landscape of the Photographer Collection («Коллекция пейзажей фотографов»). Общий призовой фонд конкурса составил 10 тысяч фунтов (более 710 тысяч рублей).
Недавно жюри конкурса WildArt Photographer of the Year выбрало самые красивые абстрактные снимки дикой природы. Фаворитом жюри стал снимок тупоголовой древесной змеи из Коста-Рики.
Олеся Маевская