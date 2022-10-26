16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые определили лучший возраст, чтобы бросить курить
Были проанализированы данные более полумиллиона человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Журнал Live Science сообщает, что недавние исследования выявили наилучший возраст для борьбы с курением. Ученые использовали данные Национального опросника о состоянии здоровья граждан Америки, анкеты мониторинга здоровья населения США и базы данных о смертности.
Исследователи брали в расчет ответы как заядлых курильщиков, так и тех, кто бросил, никогда не курил или выкурил не более 100 сигарет за всю свою жизнь. В анализ были включены данные опроса более 550 000 взрослых, заполнивших анкеты в период с января 1997 года по декабрь 2018 года, которым на тот момент было от 25 до 84 лет.
Результаты показали, что люди, бросившие курить до 35 лет, имеют такой же уровень смертности, как и те, кто никогда не курил.
Здоровье людей, которые бросили курить в более позднем возрасте, с течением жизни улучшалось, но все же их уровень смертности превышал тех, кто бросил курить до достижения 35-летнего возраста.
Например, уровень смертности людей возрастом от 35 до 44 лет, бросивших сигареты, на 21% выше тех, кто вовсе никогда не курил. А у тех, кто бросил курить в возрасте от 45 до 54 лет, смертность от любых причин была на 47% выше, чем у людей без этой вредной привычки.
Это третье крупное исследование, результаты которого доказывают, что 35 лет — оптимальный возраст для отказа от курения, особенно для тех, кто начал курить в юном возрасте.
Недавно ученые выяснили одну из главных причин старения человека. Она влияет на организм больше, чем курение.
Олеся Маевская