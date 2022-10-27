11:40 (мск), источник: РБК Life
В России обнаружили новый штамм COVID-19. Чем опасна эта мутация
«Цербер» выявили более чем в 30 странах мира, в том числе США.
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В России обнаружен новый подвид — штамм Омикрона. Он получил название «Цербер», сообщила Главный санитарный врач России Анна Попова в ходе XII Всероссийского съезда гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей.
«На прошедшей неделе мы выявили два новых для России геноварианта — это BQ.1 и BQ.1.1 (»цербер«). На сегодняшний день прогнозов резкого угрожающего роста нет, наши ученые таких прогнозов не дают», — приводят слова главы Роспотребнадзора «РИА Новости».
По словам Поповой, сейчас нет оснований для введения новых ограничений. Однако к концу осени возможен подъем заболеваемости, добавила она.
При этом глава Роспотребнадзора считает, что иммунная прослойка, которая уже сформировалась у россиян, позволит избежать резкого роста заболеваемости.
Штамм коронавируса BQ.1.1 «цербер» — это мутировавший вариант BA.5, «омикрона». Свое название он получил в честь чудовища древнегреческой мифологии. По словам специалиста по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета Питера Чин-Хонга, штамм впервые был замечен еще летом в Нигерии.
«Кажется, они появились из ниоткуда, но на самом деле впервые эти варианты были замечены в Нигерии летом, а затем распространились на другие страны Европы и Азии, а теперь и на Соединенные Штаты», — сообщил Чин-Хонг.
В европейских странах «цербер» обнаружили в сентябре, пишет «Коммерсантъ». Он отличался от «омикрона» стремительным распространением — на 20−30% быстрее. Сегодняшний штамм распространился в 30 странах, в том числе в США, Германии и Великобритании. Американские и европейские эксперты сходятся в том, что его иммунная уклончивость могут сделать его главной движущей силой следующей волны.
Российские специалисты считают, что заболевание, вызванное «цербером», будет протекать легко, поскольку полагают, что к этому штамму сформирован иммунитет.
Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник прогнозирует, что варианты «омикрона» BQ.1 и BQ.1.1 уже к декабрю 2022 — началу 2023 года практически полностью заменят уже существующие.
«По клиническим проявлениям они не будут тяжелее, но в этих штаммах изменится структура спайкового белка, что позволяет вирусу повысить свой потенциал к распространению и к ускользанию от иммунной защиты. Все меньшую эффективность будут иметь поствакцинальный иммунитет и иммунитет после перенесенной инфекции, но эта иммунная защита продолжит защищать от тяжелых форм болезни», — объяснила Темник.
В Роспотребнадзоре напомнили основные правила защиты, соблюдение которых помогает снизить риск заражения инфекциями. Уязвимым категориям граждан рекомендовано носить маски в людных местах и в общественном транспорте, не забывать про гигиену рук, а также ведение здорового образа жизни.
В конце сентября ученые сообщили об угрозе еще одной пандемии из-за нового вируса Khosta-2. Патоген впервые его обнаружили в 2020 году у подковоносов, обитающих в Сочинском национальном парке. Тогда ученые сочли Khosta-2 неопасным для людей. Дальнейшие исследования показали, что Khosta-2 нельзя нейтрализовать существующими вакцинами от коронавирусной инфекции, кроме того он устойчив и к антителам людей, перенесших COVID-19, вызванный омикрон-штаммом. Для недопущения этого ученые уже начали разрабатывать универсальную вакцину.