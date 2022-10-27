12:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи обнаружили в Ираке наскальные рисунки возрастом 2700 лет
На хорошо сохранившихся образцах изображены фигурки воинов и джунглей.
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В иракском городе Мосул были найдены наскальные рисунки возрастом 2700 лет, изображающие сцены войны и деревья Ассирийской империи, сообщает The Guardian. Резьбу на мраморных плитах обнаружили во время работы над восстановлением древних Машкинских ворот.
Фадхил Мохаммед, руководитель реставрационных работ, сказал, что команда была удивлена, обнаружив восемь фресок с декоративными рисунками и надписями. Машкинские ворота когда-то были одними из самых больших ворот Ниневии — столицы Ассирийского государства.
Специалисты полагают, что фрески были созданы во время правления царя Синаххериба. Он стоял во главе Новоассирийского царства с 705 по 681 год до нашей эры.
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Олеся Маевская