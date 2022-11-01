Шедевр голландского художника провисел 75 лет вверх тормашкамиПриглядевшись, куратор музея в Германии обнаружила, что полосы на картине приклеены странным образом
Фоторепортажи
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
8ЧП на Крымском мосту
Главное
Спецоперация на Украине
13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование показало, из-за чего исчезли неандертальцы

Вид просто не мог размножаться.

Источник: Pressebilder Neanderthal Museum

Новое исследование профессора Музея естественной истории Криса Стрингера, опубликованное в журнале PalaeoAnthropology, предполагает, что Homo sapiens ответственен за вымирание неандертальцев. В статье обсуждается вероятность того, как взаимоотношения наших предков и осознанный отказ от спаривания с «непривлекательными» Homo neanderthalensis привело к исчезновению последних.

Исследователь пришел к этому выводу, когда обратил внимание на то, что ДНК Homo sapiens, которая есть у современных людей, никогда не встречается в неандертальских образцах. Профессор считает, что из-за схемы спаривания передача генов могла происходить только в одностороннем порядке.

Возможно, дети, которые появлялись в результате сочетания двух видов, могли дальше спариваться только с Homo sapiens. В этом случае всего одного поколения хватило бы, чтобы неандертальцы вымерли. Другая версия состоит в том, что человеческие племена отлавливали представителей женского рода неандертальцев. Потому самки неандертальцев служили племенам Homo sapiens, чтобы продолжать их род.

Недавно ученые выяснили, когда вымерли все неандертальцы. Согласно полученным данным, Homo neanderthalensis и Homo sapiens сосуществовали 1500 лет.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
наука