13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование показало, из-за чего исчезли неандертальцы
Вид просто не мог размножаться.
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Новое исследование профессора Музея естественной истории Криса Стрингера, опубликованное в журнале PalaeoAnthropology, предполагает, что Homo sapiens ответственен за вымирание неандертальцев. В статье обсуждается вероятность того, как взаимоотношения наших предков и осознанный отказ от спаривания с «непривлекательными» Homo neanderthalensis привело к исчезновению последних.
Исследователь пришел к этому выводу, когда обратил внимание на то, что ДНК Homo sapiens, которая есть у современных людей, никогда не встречается в неандертальских образцах. Профессор считает, что из-за схемы спаривания передача генов могла происходить только в одностороннем порядке.
Возможно, дети, которые появлялись в результате сочетания двух видов, могли дальше спариваться только с Homo sapiens. В этом случае всего одного поколения хватило бы, чтобы неандертальцы вымерли. Другая версия состоит в том, что человеческие племена отлавливали представителей женского рода неандертальцев. Потому самки неандертальцев служили племенам Homo sapiens, чтобы продолжать их род.
Недавно ученые выяснили, когда вымерли все неандертальцы. Согласно полученным данным, Homo neanderthalensis и Homo sapiens сосуществовали 1500 лет.
Олеся Маевская