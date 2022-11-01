16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выигравший в лотерею 1,5 миллиарда рублей мужчина скрывается от семьи
Победитель признался, что годами участвовал в государственной лотерее КНР.
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Китаец, сорвавший в лотерее 219 миллионов юаней (1,46 миллиарда рублей), пришел получать приз в костюме желтого плюшевого монстра. Победитель, именующий себя мистером Ли, признался, что сделал это, чтобы скрыться от семьи, пишет Hindustan Times.
Получая чек, миллионер сказал: «Не скажу о победе супруге и детям, ведь тогда они не захотят тяжело трудиться в будущем». Часть денег китаец уже потратил на благотворительность, что делать с остальными — пока не решил.
Мистер Ли несколько лет подряд участвовал в розыгрыше, но впервые удача ему улыбнулась. Мужчина примчался забирать 219 миллионов и даже не выходил из отеля, чтобы не потерять чек.
Недавно в штате Иллинойс завершилась лотерея Mega Million. Сумма джекпота составила 1,33 миллиарда долларов (81,5 миллиарда рублей).
Олеся Маевская