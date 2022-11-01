17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
За 100 лет из-за охоты рог носорога уменьшился в три раза
Изменения могут быть совместным результатом естественного отбора и браконьерства.
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Ученые из Кембриджского университета выяснили, что за последнее столетие рога этих млекопитающих значительно уменьшились в размерах. Они сделали такой вывод, проанализировав фотографии носорогов, сделанные между 1886 и 2018 годами. Исследование опубликовано в журнале People and Nature.
Специалисты изучили фотографии 80 носорогов, сделанных с 1886 по 2018 годы. Архивные снимки онлайн-хранилища Rhino Resource Center содержали кадры всех пяти видов носорогов: белого, черного, индийского, яванского и суматранского. Измерив длину тела и головы, ученые выяснили размер рогов особей и установили, что за последние сто лет они значительно уменьшились у всех видов носорогов.
«В ходе эволюции рог развился у носорогов не просто так: разные виды находят рогам различное применение, скажем, используют их для добычи еды или защиты от хищников. Так что мы думаем, что меньший размер рога отразится на их выживании негативно», — отметил первый из авторов исследования, сотрудник Хельсинкского университета Оскар Уилсон.
Исследователи предполагают, что причиной стало браконьерство, из-за которого охотники в первую очередь убивали животных с длинными рогами, представляющими большую ценность на черном рынке. Поэтому у особей с менее крупными рогами было больше шансов на выживание и продолжение рода.
Согласно новому исследованию, проведенному сотрудниками Университета Вайоминга, насекомые за два миллиона лет стали более прожорливыми. Ученые уверены, что в этом виноваты потепление климата и деятельность человека.
Олеся Маевская