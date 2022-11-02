18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали новое биотопливо с помощью кофе и водорослей
Процесс занимает всего сутки.
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Пара исследователей из Университета Астон (Англия) создали высококачественное биодизельное топливо. Они вырастили водоросли, которые питались кофейной гущей, а после перерабатывались. Исследование опубликовано в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews.
Только в Великобритании ежедневно выпивается около 98 миллионов чашек кофе, что создает тонны кофейной гущи, которая утилизируется как обычный мусор. Ученые решили использовать ее как подкормку, поскольку в ней содержатся питательные средства, достаточные для быстрого роста микроводоросли хлореллы обыкновенной (Chlorella vulgaris).
Созданное биотопливо обеспечивает минимальные выбросы и хорошую производительность, не содержит пенополиуретан и нейлон. А водорослям не нужно никакой другой подкормки, что делает кофейную гущу единственным необходимым «блюдом».
В результате экспериментов также стало ясно, что 24-часовой цикл, из которого Chlorella vulgaris 20 часов будет находиться на свету, а 4 — в темноте, будет достаточно для высококачественного производства. Также авторы отметили, что такой способ производства поможет сократить вырубку пальм для добычи масла в процессе производства биотоплива.
Недавние исследования показывают, что выпившие кофе люди тратят больше денег на шоппинг.
Олеся Маевская