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02:22 (мск), источник: ТАСС

Роскосмос подписал госконтракты на создание двух лунных миссий

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Роскосмос подписал с Научно-производственным объединением (НПО) им. С. А. Лавочкина два госконтракта, которые подразумевают создание двух лунных миссий — орбитальной и посадочной для забора грунта. Об этом свидетельствуют документы на сайте госзакупок.

Источник: РИА "Новости"

«Головной исполнитель <…> обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу на тему: “Создание космических комплексов для проведения контактных и дистанционных исследований поверхности Луны в околополярной области в части создания космического комплекса с орбитальным космическим аппаратом”, — говорится в госконтракте.

Этот контракт предполагает создание аппарата в 2022—2024 годах для проведения дистанционных исследований поверхности Луны (шифр «Луна-Ресурс-1» (ОА-2021)). Второй контракт подразумевает создание в 2022—2025 годах космического комплекса для контактных исследований естественного спутника Земли (шифр «Луна-Ресурс-1» (ПА-2021)).

Цена госконтракта на орбитальный аппарат составляет 9,3 млрд рублей, на посадочный — 7,2 млрд рублей. В ходе работ будет создана рабочая конструкторская документация, опытные образцы составных частей (СЧ) космических аппаратов (КА) для автономных испытаний, двигательные установки, летные образцы СЧ КА. Для аппарата, который проведет контактные исследования Луны, планируется изготовление и испытания посадочного и грунтозаборного устройств, а также манипулятора.

В настоящий момент к отправке готовится первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли «Луна-25». Она должна была быть запущена в этом году, однако из-за несоответствия требованиям технического задания характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности, необходимого для мягкой посадки (разработчик — АО «Концерн “Вега”), состоялся перенос миссии на 2023 год.

По плану орбитальный аппарат «Луна-26» («Луна-Ресурс-1» (ОА-2021)) должен быть запущен в 2024 году, а «Луна-27» («Луна-Ресурс-1» (ПА-2021)) — в 2025 году. Однако в сентябре руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов сообщил ТАСС, что не исключает перенос сроков запуска второй и третьей лунных миссий в истории современной России на срок до двух лет из-за необходимости импортозамещения.

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