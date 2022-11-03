Эксперты оценили, появятся ли виски, ром и текила из списка параллельного импорта к Новому году

За два месяца успеть привезти в страну алкоголь можно, если поспешить, считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. «Зависит от того, как будет работать закон, какие будут послабления в декларации соответствия, как будет дальше по цепочке законодательство меняться в силу этого разрешения — все это влияет на сроки», — пояснил он.
Наверняка, список алкоголя, разрешенного к ввозу через механизм параллельного импорта, составлялся с учетом планируемых поставок, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. «Судя по всему, крупные ретейлеры знают, где взять этот алкоголь. Грузовики уже заправлены соляркой и стоят на границе», — полагает эксперт.
Алкоголь из списка Минпромторга уже есть на российском рынке, а какого недостаточно — еще довезут, утверждает вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
«Чтобы это все встало на полку к Новому году, таможенное оформление должно было начаться хотя бы в сентябре-октябре. Если бы бизнес заранее не подсуетился бы, может, и не успели бы завезти. Перефразируя Карла Маркса, нет таких ухищрений, на которые не пошел бы капитал ради 150% дополнительной прибыли», — говорит эксперт.
Ретейлеры будут стремиться восстановить ассортимент этого вида продукции в максимально короткие сроки, чтобы удовлетворить потребительский спрос, заверил «РГ» глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
Накануне Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию. Как пояснили в ведомстве, механизм параллельного импорта будет распространяться именно на ту алкогольную продукцию, которая на сегодняшний день не производится в России — в частности, в список вошли известные иностранные бренды виски, рома, текилы.