За 100 лет рог носорога уменьшился в три раза Изменения могут быть совместным результатом естественного отбора и браконьерства
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Главное
Спецоперация на Украине
17:03 (мск), источник: Российская газета

Эксперты оценили, появятся ли виски, ром и текила из списка параллельного импорта к Новому году

До новогодних праздников осталось меньше двух месяцев, но даже за такой короткий срок импортеры успеют привезти в Россию алкоголь по параллельному импорту, а часть спиртного из списка Минпромторга уже завезено, считают эксперты, опрошенные «РГ».

Источник: Российская газета

За два месяца успеть привезти в страну алкоголь можно, если поспешить, считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. «Зависит от того, как будет работать закон, какие будут послабления в декларации соответствия, как будет дальше по цепочке законодательство меняться в силу этого разрешения — все это влияет на сроки», — пояснил он.

Наверняка, список алкоголя, разрешенного к ввозу через механизм параллельного импорта, составлялся с учетом планируемых поставок, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. «Судя по всему, крупные ретейлеры знают, где взять этот алкоголь. Грузовики уже заправлены соляркой и стоят на границе», — полагает эксперт.

Алкоголь из списка Минпромторга уже есть на российском рынке, а какого недостаточно — еще довезут, утверждает вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

«Чтобы это все встало на полку к Новому году, таможенное оформление должно было начаться хотя бы в сентябре-октябре. Если бы бизнес заранее не подсуетился бы, может, и не успели бы завезти. Перефразируя Карла Маркса, нет таких ухищрений, на которые не пошел бы капитал ради 150% дополнительной прибыли», — говорит эксперт.

Ретейлеры будут стремиться восстановить ассортимент этого вида продукции в максимально короткие сроки, чтобы удовлетворить потребительский спрос, заверил «РГ» глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Накануне Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию. Как пояснили в ведомстве, механизм параллельного импорта будет распространяться именно на ту алкогольную продукцию, которая на сегодняшний день не производится в России — в частности, в список вошли известные иностранные бренды виски, рома, текилы.

Татьяна Карабут

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта