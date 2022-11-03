17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что нецензурная брань полезна
Она не только помогает лучше выразить свои эмоции, но и увеличивает доверие между собеседниками.
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В интервью для The Times ученые из Великобритании и Швеции рассказали, почему ругань на самом деле — это полезный социальный и психологический конструкт. Она помогает нам рассмешить собеседника, справиться с болью и гневом, выразить радость.
Ученые заявили, что ругань больше не считается вульгарностью или признаком низкого интеллекта. Согласно их исследованию, бранные слова могут быть мощным инструментом, но важно правильно его использовать.
Ученые изучили более 100 статей о ругательствах и обнаружили, что грубые слова «отличаются от других форм языка и обладают большей силой». К основным положительным аспектам «повседневной» ругани относятся выражение страха, радости, гнева, волнения, а также выражение чувства юмора и солидарности. Также они отметили, что бранные слова могут даже увеличить доверие и убедительность.
Недавно стало известно, что половина россиян употребляет ненормативную лексику на работе. Но при женщинах на летучках нецензурно выражаются в два раза реже.
Олеся Маевская