14:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили моллюска, который считался вымершим
Впервые он был описан в научных трудах 1930-х годов.
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В журнале Zookeys появилось исследование сотрудников Музея естественной истории Санта-Барбары и Калифорнийского университета (США) о недавно найденном живом моллюске, которого считали вымершим. В 2018 году Джефф Годдард, соавтор исследования и ученый, который обнаружил морское создание, изучал камни в поисках голожаберных морских слизней. Тогда его внимание привлекла пара маленьких полупрозрачных двустворчатых моллюсков, которых исследователь запечатлел крупным планом.
Благодаря снимкам Годдард установил их таксономическую принадлежность и поделился своим открытием с Полом Валентичем-Скоттом, почетным куратором отдела малакологии в Музее естественной истории Санта-Барбары, ставшим позже вторым соавтором исследования. К сожалению, фотографий для опознания не хватило, и Годдарду пришлось вернуться на пляж, чтобы собрать моллюсков. Лишь в марте 2019 года ему это удалось.
Изучив образцы, ученые установили, что найденная особь принадлежит к ископаемому виду Cymatioa cookie, который ранее был известен только по окаменелостям. Впервые он был описан в 1937 году.
Исследователи предполагают, что моллюска принесло к берегам Санта-Барбары течением в виде планктонных личинок во время особо жаркого периода, с 2014 по 2016 год. Тогда многие морские виды распространились на север.
Недавно ученые нашли удивительного моллюска. Оказалось, что 99 миллионов лет назад по Земле ползали волосатые улитки.
Олеся Маевская