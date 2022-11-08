Акулы помогли ученым найти «самый большой в мире» лес водорослей Теперь исследователи надеются привлечь внимание к морским обитателям и уменьшить воздействие человека на подводную жизнь.
Фоторепортажи
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
Главное
Спецоперация на Украине
14:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили моллюска, который считался вымершим

Впервые он был описан в научных трудах 1930-х годов.

В журнале Zookeys появилось исследование сотрудников Музея естественной истории Санта-Барбары и Калифорнийского университета (США) о недавно найденном живом моллюске, которого считали вымершим. В 2018 году Джефф Годдард, соавтор исследования и ученый, который обнаружил морское создание, изучал камни в поисках голожаберных морских слизней. Тогда его внимание привлекла пара маленьких полупрозрачных двустворчатых моллюсков, которых исследователь запечатлел крупным планом.

Благодаря снимкам Годдард установил их таксономическую принадлежность и поделился своим открытием с Полом Валентичем-Скоттом, почетным куратором отдела малакологии в Музее естественной истории Санта-Барбары, ставшим позже вторым соавтором исследования. К сожалению, фотографий для опознания не хватило, и Годдарду пришлось вернуться на пляж, чтобы собрать моллюсков. Лишь в марте 2019 года ему это удалось.

Изучив образцы, ученые установили, что найденная особь принадлежит к ископаемому виду Cymatioa cookie, который ранее был известен только по окаменелостям. Впервые он был описан в 1937 году.

Исследователи предполагают, что моллюска принесло к берегам Санта-Барбары течением в виде планктонных личинок во время особо жаркого периода, с 2014 по 2016 год. Тогда многие морские виды распространились на север.

Недавно ученые нашли удивительного моллюска. Оказалось, что 99 миллионов лет назад по Земле ползали волосатые улитки.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунанаука