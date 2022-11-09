СМИ: в Австралии экоактивисты пытались испортить картины Уорхола

«Протестующие против изменений климата пытались испачкать один из ценных экспонатов современного искусства Национальной галереи Австралии — “Банки с супом Кэмпбелл” Энди Уорхола», — говорится в сообщении.
По информации агентства, на пяти из десяти полотен виден синий след, однако все они невредимы, так как находятся за защитным стеклом. Агентство отмечает, что один из активистов пытался приклеить себя к картинам, однако его вовремя оттащили. Агентство отмечает, что группа активистов Stop Fossil Fuel Subsidies выступает против государственной поддержки газовой, нефтяной и угольной отраслей.
В Европе похожие акции протеста продолжаются непрерывно почти месяц. До этого они обливали краской фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex, здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне.