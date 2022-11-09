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11:08 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: в Австралии экоактивисты пытались испортить картины Уорхола

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Экоактивисты пытались испачкать картины американского классика поп-арта Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре, передает местное агентство AAP.

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«Протестующие против изменений климата пытались испачкать один из ценных экспонатов современного искусства Национальной галереи Австралии — “Банки с супом Кэмпбелл” Энди Уорхола», — говорится в сообщении.

По информации агентства, на пяти из десяти полотен виден синий след, однако все они невредимы, так как находятся за защитным стеклом. Агентство отмечает, что один из активистов пытался приклеить себя к картинам, однако его вовремя оттащили. Агентство отмечает, что группа активистов Stop Fossil Fuel Subsidies выступает против государственной поддержки газовой, нефтяной и угольной отраслей.

В Европе похожие акции протеста продолжаются непрерывно почти месяц. До этого они обливали краской фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex, здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне.

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