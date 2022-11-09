В латвийском Резекне снесли памятник советским солдатам

Мемориал установили в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Его создали скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш, в народе он известен под названием «Алеша».
«“Алешу” снесли в Резекне… Он был последним большим памятником советским солдатам в Латвии», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала.
Сообщается, что в Латвии остались еще четыре мемориала красноармейцам. Власти намерены демонтировать их до 15 ноября.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Комитет ООН по правам человека обратился к Латвии с просьбой остановить снос памятника освободителям Риги, когда монумент уже был снесен.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.