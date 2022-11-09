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14:27 (мск), источник: © РИА Новости

В АТА опровергли информацию о россиянах, попавших вместо Мадрида в Мардин

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Информация о россиянах, попавших вместо Мадрида в турецкий Мардин является фейком, так как это не туристическое место, а визу в Испанию нужно делать задолго до выезда, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

Источник: © РИА Новости

«Это фейк, мы выяснили. Это даже невозможно. Мэр Мардина решил пропиариться. Он вспомнил историю, когда туристы из Швейцарии в 2018 году вместо Ростова-на-Дону приехали на чемпионат мира в Ростов Великий. Но тогда хотя бы была одна страна, а здесь, чтобы попасть в Испанию, во-первых, нет прямых рейсов, а билеты туда стоят в три раза дороже, чем в Турцию», — сказал Мкртчян.

«В Испанию также невозможно попасть без визы. А чтобы ее сделать нужен не один месяц. И ключевое: Мардин — совершенно не туристическое место, и вряд ли он мог понравиться туристам, которые хотели отправиться в Мадрид», — добавил он.

Ранее в среду газета Yeni Akit сообщила о том, что туристическое агентство в России якобы отправило своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанской столицы — Мадрида. Предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай «объяснил» изданию путаницу ошибкой агентства, которое забронировало билет до Мардина через Стамбул вместо Мадрида. По утверждению газеты, туристы покинули город на следующий день и сели на верный рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.

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