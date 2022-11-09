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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Португалии стая косаток потопила парусную яхту за 45 минут

На борту находились четыре члена экипажа.

Daily Mail сообщает, что в 14 милях к западу от порта Виана-ду-Каштелу в Португалии стая косаток потопила 12-метровую яхту. Сначала они окружили судно, а потом атаковали его в течение 45 минут.

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В итоге косаткам удалось проделать дыру в задней части яхты, после чего она быстро заполнилась водой. Экипажу пришлось эвакуироваться: они поднялись на крышу судна и подали сигнал бедствия. Их спасла находившаяся поблизости шведская лодка, на место также прибыла поисково-спасательная группа.

Местные СМИ отмечают, что стаи косаток систематически нападают на яхты и парусные лодки у берегов Испании и Португалии. Так, в июне группа из 30 косаток повредила яхту британского мореплавателя, а в августе были потоплены еще два португальских судна.

Недавно моржиха, топящая лодки в Норвегии, стала всеобщей любимицей. Местные жители и СМИ буквально следили за каждым ее шагом.

Олеся Маевская

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