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12:18 (мск), источник: РБК Life

Власти напомнили о правах работников с детьми и почему их нельзя уволить

До какого возраста ребенка можно отказаться от сверхурочных. Инструкция.

Источник: Reuters

В Госдуме напомнили о правах работников, имеющих детей. Дополнительные трудовые гарантии зависят от возраста ребенка. РБК Life изучил, на что имеют право работающие родители.

На что имеет право женщина с ребенком до 1,5 лет

  • Она может по заявлению перейти на другую работу. Если прежняя работа ей в данный момент не под силу, на период, пока ребенку не исполнится полтора года, она имеет право перейти на другую. При этом платить ей должны по тарифу выполняемой работы, но не ниже среднего заработка на прежней должности. Во всем этом есть нюанс — наличие другой работы у самого работодателя.
  • Дополнительные перерывы для кормления ребенка, которые можно прибавить к обеденным. Они должны предоставляться не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут. Перерывы для кормления включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку.

На что имеет право женщина с ребенком до 3 лет

  • Мама ребенка или детей возрастом до трех лет может отказаться от командировок и сверхурочной работы.
  • Она может работать неполный рабочий день или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.
  • Когда истечет срок отпуска по уходу за ребенком, она может пойти в ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя.
  • Ее нельзя уволить не по собственному желанию. Исключение составляет ликвидация организации-работодателя, многократное неисполнение ею без уважительных причин трудовых обязанностей, аморальные или незаконные действия женщины.

Кого еще нельзя уволить

  • Одинокую мать с ребенком до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет.
  • Сотрудника, который воспитывает ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет без матери.
  • Родителя, являющегося единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
  • Единственного кормильца ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающего трех и более малолетних детей, если другой родитель не работает.

Все исключения в данном случае такие же, как и при увольнении женщины с ребенком до полутора лет.

Право отказаться от командировок и сверхурочных есть также у одиноких родителей (матерей или отцов), воспитывающих ребенка возрастом до пяти лет. У всех работников c детьми есть преимущество при сокращении штата: при равной квалификации и производительности труда предпочтение остаться на работе отдается сотрудникам, имеющим детей (двух и более иждивенцев).

У многодетных родителей с детьми есть приоритет по выбору периода отпуска, и работодатель не может им отказать: работающим родителям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Действует это правило до момента, пока младшему из детей не исполнится 14 лет.

Ранее в Роструде рассказали, как правильно ходить в оплачиваемый отпуск, даже если нет несовершеннолетних детей. Без согласия работника нельзя разделить ежегодный отпуск на части. Это возможно сделать только по соглашению между самим сотрудником и работодателем. Важно помнить, что при желании разбить отпуск одну часть все же необходимо сохранить не короче 14 календарных дней.

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