12:18 (мск), источник: РБК Life
Власти напомнили о правах работников с детьми и почему их нельзя уволить
До какого возраста ребенка можно отказаться от сверхурочных. Инструкция.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Госдуме напомнили о правах работников, имеющих детей. Дополнительные трудовые гарантии зависят от возраста ребенка. РБК Life изучил, на что имеют право работающие родители.
Все исключения в данном случае такие же, как и при увольнении женщины с ребенком до полутора лет.
Право отказаться от командировок и сверхурочных есть также у одиноких родителей (матерей или отцов), воспитывающих ребенка возрастом до пяти лет. У всех работников c детьми есть преимущество при сокращении штата: при равной квалификации и производительности труда предпочтение остаться на работе отдается сотрудникам, имеющим детей (двух и более иждивенцев).
У многодетных родителей с детьми есть приоритет по выбору периода отпуска, и работодатель не может им отказать: работающим родителям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Действует это правило до момента, пока младшему из детей не исполнится 14 лет.
Ранее в Роструде рассказали, как правильно ходить в оплачиваемый отпуск, даже если нет несовершеннолетних детей. Без согласия работника нельзя разделить ежегодный отпуск на части. Это возможно сделать только по соглашению между самим сотрудником и работодателем. Важно помнить, что при желании разбить отпуск одну часть все же необходимо сохранить не короче 14 календарных дней.