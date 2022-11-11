Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата

В ходе заседания блогер внезапно заявил, что не поддерживает жалобу защиты на его выдворение.
«Мне правда стыдно, я правда каюсь, я хочу как можно меньше провести времени здесь и хочу домой», — сказал он своему адвокату по видео-конференц-связи, когда тот спросил его про самочувствие во время короткого перерыва.
Он добавил, что не хочет ждать рассмотрения своей жалобы. В итоге защита отказалась от оспаривания высылки.
За пару дней облик Nekoglai кардинально поменялся: в Пресненском суде Москвы половина его волос была покрашена в черный цвет, другая — в белый, а в апелляционной инстанции он предстал с полностью побритой головой.
В среду Пресненский суд оштрафовал блогера на пять тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны. Nekoglai — гражданин Молдавии, а в России, как выяснилось, находился с нарушением миграционного законодательства.
Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Молодой человек «повторил» действия солдата, находясь дома на ковре.
Как отметили в пресс-службе суда, снятый сюжет на заседании не упоминался. По сути предъявленного ему нарушения блогер «ничего конкретного» не сказал.