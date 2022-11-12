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05:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Курчатовского института: атомный зонтик ветшает, биоопасность стала главной

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук считает, что использование ядерного оружия сейчас не является главной угрозой для человечества. По его мнению, сейчас в мире две угрозы: био- и киберопасность. Киберопасность можно исключить, выключив «рубильник», а биоопасность может предполагать появление ковида со смертностью 90%, считает ученый.

Источник: Агентство «Москва»

«Атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас сегодня, ветшает. Потому что убьют нас с вами другим путем. Придет ковид со смертностью в 90%, где из десяти заболевших девять умрут, и на этом закончится все. Мы с вами должны понимать, что биоопасность стала главной. Мы с вами живем в мире, в котором есть две опасности: кибер- и био-… С киберопасностью, если совсем будет плохо, с ней очень легко (справиться. — “Ъ”) — рубильник выключил и киберопасность исчезла», — сказал Ковальчук на форуме Finopolis. Трансляция велась на YouTube-канале мероприятия.

Президент Курчатовского института считает, что с биоопасностью ничего сделать не получится. «Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство. Вот, африканская чума свиней — рукотворное дело, могу в деталях вам рассказать», — добавил он.

На этом фоне Михаил Ковальчук призвал инвестировать в Курчатовский институт, который занимается «живой жизнью: биологией, сельским хозяйством, лекарствами и биотехнологиями».

Леонид Уварчев

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