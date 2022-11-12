Рогозин призвал закупать для спецоперации самое эффективное вооружение

Он отметил, что сейчас такое время, «когда бессмысленно говорить о некоторых процедурах согласования длительных и, наверное, излишних, которые хороши для мирного времени для контроля движения денежных средств». При этом, добавил экс-глава «Роскосмоса», федеральные законы требуют проведения конкурсных процедур, когда выбираются не лучшие системы вооружения, а самые дешевые.
Он также предложил обратить внимание на то, как действуют США в вопросах закупки вооружений — они выбирают не самые дешёвые системы вооружений, а самые лучшие, самые эффективные на поле боя. «Мы здесь сталкиваемся с этим в полный рост. У нас много трофейных систем, которые захватываются нашими бойцами, мы их внимательно изучаем, отправляем в коллективы наших разработчиков и понимаем, что там-то как раз подход был другой», — добавил экс-глава Роскосмоса.
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников «Царские волки», оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.