Эрмитаж готовится к обмену выставками с Китаем

«При нынешней геополитической ситуации в Европе наше выставочное присутствие заморожено. Мы готовимся ко времени, когда станет немножко поспокойней, к большой (совместной) деятельности и выставочному обмену с Китаем, когда там прекратятся карантины… У нас есть переговоры с Малайзией, предварительные планы с Японией. У нас большие планы музейного общения со странами (Персидского) залива и с арабскими странами», — сказал он журналистам.
При этом, по его оценке, организация выставок не является приоритетом для такого универсального музея, как Эрмитаж. «Главное — это постоянные экспозиции и представление своих собственных коллекций», — отметил Пиотровский.
Он добавил, что современные технологии позволяют организовывать выставки на должном уровне без вывоза экспонатов за пределы музея.
«Возить надо только что-то совершенно исключительное. На самом деле, выставка одной — двух вещей — это и есть та практика, которая во всем мире, наверное, будет преобладать», — заключил директор Эрмитажа.