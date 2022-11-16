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11:18 (мск), источник: РБК

NASA запустило сверхтяжелую ракету в рамках лунной миссии

Полет должен показать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии. Изначально запуск был запланирован на 29 августа, но его несколько раз переносили.

Источник: NASA

NASA запустило сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) с беспилотным космическим кораблем Orion в рамках лунной программы Artemis 1, сообщается в Twitter миссии.

Ракета стартовала с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 1:47 по местному времени (9:47 мск).

Миссия Artemis 1 должна облететь Луну в течение 25 дней и вернуться на Землю с посадкой на поверхность океана.

Первая попытка была запланирована на 29 августа, однако пуск был отменен из-за утечки водорода. Вторая попытка должна была состояться 3 сентября, но ее также перенесли из-за утечки водорода. Запуск перенесли на 27 сентября, но и тогда его решили отложить из-за тропического шторма «Иэн».

Artemis 1 — это первый этап лунной программы США, конечной целью которой является высадка людей на Луну. Он предполагает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап подразумевает, что Луну облетит корабль с экипажем на борту. Третьим этапом должна стать высадка на Луну, намеченная на 2024 год.

SLS — это сверхтяжелая ракета-носитель для пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Ее длина достигает 98 м, а суммарная тяга двигателей составляет 39,1 МН, что делает SLS самой мощной в мире на момент запуска.

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