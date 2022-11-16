14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, почему дети учатся в разы быстрее взрослых
Все дело в работе нервной системы.
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Ученые из Университета Брауна (США) опубликовали в журнале Current Biology исследование о том, есть ли у детей неврологическое преимущество во время изучения чего-то нового. Они визуализировали мозг детей и взрослых до, во время и после того, как они выполняли различные задания.
Выяснилось, что во время обучения в детском мозге происходит быстрый выброс γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) — органического соединения, выступающего важнейшим нейромедиатором центральной нервной системы, который фиксирует только что выученный материал. Предыдущие исследования показали, что ГАМК играет важную роль в памяти и обучении как у детей, так и у взрослых.
«Хотя детский мозг еще не полностью сформировался, а многие из его поведенческих и когнитивных функций не так эффективны, как у взрослых, в целом малыши не уступают им в своих способностях. Даже наоборот: в некоторых областях, таких как визуальное обучение, они превосходят взрослых», — сказал один из авторов исследования, доктор Такео Ватанабэ.
14 взрослых (от 18 до 35 лет) и 13 детей (от 8 до 11 лет) должны были ответить на вопрос. Их попросили смотреть в центральную точку экрана, после чего на нем последовательно в течение 50 миллисекунд появлялись два изображения с последующим интервалом в 300 миллисекунд.
На одном из изображений была монохромная иллюзия с визуальным шумом, на другой — только визуальный шум. Участникам эксперимента нужно было ответить, где был изображен рисунок.
Во время выполнения задания у всех участников исследования была визуализирована зрительная кора — область мозга, которая обрабатывает визуальную информацию — с помощью МРТ. Выяснилось, что уровень ГАМК у детей заметно повышался и оставался высоким после тестирования. По словам исследователей, γ-аминомасляная кислота помогает детям запоминать новую информацию быстрее и эффективнее, чтобы они могли вернуться к ней позже и изучить подробнее.
Исследователи надеются, что эти результаты побудят родителей и учителей предоставить детям больше возможностей для приобретения новых навыков, поскольку им легче освоить их в более раннем возрасте.
Дальнейшие исследования будут изучать уровни ГАМК в различных сценариях обучения, таких как чтение и письмо, а также то, как быстро созревают наш мозг и его функции.
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Олеся Маевская