«Роскосмос» отложил на два года запуск пилотируемого корабля «Орел»

Корабль «Орел» должен будет доставлять людей и грузы за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне. Облегченную версию корабля можно будет использовать для полетов на космические станции. Корабль будет вмещать шесть человек экипажа, а также полезный груз массой до 500 кг.
«Планирующийся год запуска на самом деле был 2023 год, то есть следующий, но по текущей ситуации, наверное, раньше 2025 года старта корабля не будет», — сказал господин Крикалев на встрече со студентами в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» (цитата по «Интерфаксу»). Он объяснил перенос запуска пилотируемого корабля «созданием наземных средств испытания».
Предполагалось, что запуск пилотируемого корабля «Орел» пройдет в 2015 году, а первый штатный полет — в 2018 году. Однако сроки по программе перенесли на 2023 год. В октябре 2021 года генконструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев заявил о возможности нового переноса запуска корабля.
2 февраля экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация определила график испытаний. Согласно плану, в 2023 году должны были пройти тесты систем аварийного спасения на стартовом комплексе корабля. Они должны были включать отстрел, увод и приземление корабля. После этого должны пройти испытания системы спасения и приземления.