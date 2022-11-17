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18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Бразилии обнаружен новый вид рептилии триасового периода

Они жили у воды и были внешне похожи на современных аллигаторов.

Источник: Rodrigo Temp Müller et al.

Исследователи из Федерального университета Санта-Мария и Федерального университета Жуис-де-Фора идентифицировали Stenoscelida aurantiacus — новый вид крокодилоподобной рептилий триасового периода. В своей статье, опубликованной в журнале Journal of Systematic Palaeontology, они описывают найденные ими окаменелости и то, какое место новый вид занимает в эволюции.

Во время раскопок в штате Варзеа-ду-Дору была найдена правая задняя конечность Stenoscelida aurantiacus. По предварительным данным, этот вид жил на нашей планете примерно 230 миллионов лет назад.

Последующий анализ окаменелости показал, что рептилия принадлежала к Proterochampsia — классу ранних архозаврообразных рептилий триасового периода. Несмотря на сходные с современными крокодилами и аллигаторами черты, сильной степени родства обнаружено не было.

Основываясь на размере конечности, исследователи сделали вывод о том, что рептилия было примерно 1,40 метра в длину и питалась мясом. Они также полагают, что телосложение Stenoscelida aurantiacus идеально подходило для жизни у воды.

Недавно ученые обнаружили моллюска, который считался вымершим. Впервые он был описан в научных трудах 1930-х годов.

Олеся Маевская

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