18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Бразилии обнаружен новый вид рептилии триасового периода
Они жили у воды и были внешне похожи на современных аллигаторов.
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Исследователи из Федерального университета Санта-Мария и Федерального университета Жуис-де-Фора идентифицировали Stenoscelida aurantiacus — новый вид крокодилоподобной рептилий триасового периода. В своей статье, опубликованной в журнале Journal of Systematic Palaeontology, они описывают найденные ими окаменелости и то, какое место новый вид занимает в эволюции.
Во время раскопок в штате Варзеа-ду-Дору была найдена правая задняя конечность Stenoscelida aurantiacus. По предварительным данным, этот вид жил на нашей планете примерно 230 миллионов лет назад.
Последующий анализ окаменелости показал, что рептилия принадлежала к Proterochampsia — классу ранних архозаврообразных рептилий триасового периода. Несмотря на сходные с современными крокодилами и аллигаторами черты, сильной степени родства обнаружено не было.
Основываясь на размере конечности, исследователи сделали вывод о том, что рептилия было примерно 1,40 метра в длину и питалась мясом. Они также полагают, что телосложение Stenoscelida aurantiacus идеально подходило для жизни у воды.
Недавно ученые обнаружили моллюска, который считался вымершим. Впервые он был описан в научных трудах 1930-х годов.
Олеся Маевская