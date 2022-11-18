Роспотребнадзор предупредил о заразности «цербера»

Варианты омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 («цербер») передаются от человека к человеку быстрее, чем другие, сообщили в Роспотребнадзоре. Они были зарегистрированы в России 26 октября.
«В России уже зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ.1 и BQ.1.1 (“цербер”). Они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть еще быстрее, чем другие варианты коронавируса, передаются от человека к человеку», — предупредили в ведомстве.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 октября сообщила, что в России выявлены два новых варианта коронавируса, в том числе штамм «цербер». Она не исключила рост заболеваемости COVID-19 к концу осени, однако в то же время заявила, что «никаких мер ограничительных на сегодняшний день вводить не планируется».
Новый штамм коронавируса BQ.1.1 «цербер» — это мутировавший вариант BA.5, «омикрона». Он был обнаружен в сентябре в ряде европейских стран и отличается еще более стремительным распространением, на 20−30% быстрее «омикрона». По словам главврача московской клинической больницы № 15 Валерия Вечорко, для «цербера» в сравнении с других штаммами характерна «сильная зубатость» из-за вида и количества выростов, благодаря которым этот тип вирусов получил название коронавируса.
В России пока фиксируются единичные случаи BQ.1; среди выявляемых в стране по-прежнему доминируют линии BA.4 и BA.5.
Главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов пояснил ТАСС, что «цербер» заразнее, но протекает легче:
Чуланов напомнил, что коронавирус и грипп тяжелее протекают у лиц в возрасте 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, нарушения обмена веществ. В группу риска тяжелого течения гриппа входят также младенцы, дети младшего возраста и беременные женщины.
В Роспотребнадзоре предупредили, что в 20 регионах России вновь растет заболеваемость COVID, в том числе в Москве и Московской области — на 30,9 на 4,3% соответственно. Доля больных пневмонией за месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%, отметили в ведомстве.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе небольшая. «Как-то COVID отошел на второй план, но есть, конечно, небольшой объем заболеваний, от 500 до 1 тыс. человек, это минимальные значения», — сказал он.