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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Испании нашли окаменелости морских черепах возрастом 83 млн лет

Этот вид пресмыкающихся ранее не был известен науке.

Ученые обнаружили окаменелости одной из самых больших морских черепах в мире, пишет Daily Mail. Фрагментированный, но почти полный таз, а также части панциря свидетельствуют о том, что морской гигант жил на Земле в кампанском веке, между 83,6 — 72,1 миллионами лет назад.

Ранее этот вид не был известен науке. Древний вид морских черепах назвали Leviathanochelys aenigmatica. Исследователи отмечают, что гигантские размеры особи заставили их вспомнить библейского морского зверя Левиафана, а вторая часть названия «chelys» представляет собой латинскую версию слова, означающего «самка черепахи».

Leviathanochelys aenigmatica достигали порядка 3,74 метров в длину. Стоит отметить, что найденный вид жил в одно время с архелонами, которые считаются самыми крупными известными морскими черепахами из когда-либо живших на Земле: длина некоторых особей достигала 4,6 метров.

Исследователи признают, что им повезло обнаружить почти полные окаменелости таза морского гиганта — основной точки крепления костей и мышц задней половины тела, благодаря чему можно понять, как животное двигалось. Авторы исследования уверены, что обнаруженные ими данные помогут пролить свет на разнообразие морских черепах, а также на явления гигантизма в этих группах на территории Европы.

Недавно специалистами из Саратовского государственного технического университета им. Гагарина во время раскопок в Лысогорском районе Саратовской области были найдены останки динозавра, ранее не встречавшегося в России.

Олеся Маевская

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