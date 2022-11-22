10:35 (мск), источник: РБК Life
В России появятся больничные для самозанятых. Как получить выплаты
Что нужно знать об оформлении и страховых взносах.
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Минтруд России предложил включить самозанятых в обновленную программу добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Инициатива должна заработать с 1 июля 2023 года. РБК Life разобрался что это такое и для чего необходимо.
Сейчас участвовать в государственных программах добровольного социального страхования могут отдельные категории граждан — индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие. Новая модель предполагает охватить и самозанятых.
Гражданин сможет самостоятельно выбрать, какой размер выплат в случае болезни он хотел бы получать и исходя из этого уплачивать страховые взносы. Страховую сумму он также выбирает сам: это может быть 32 484 рубля, то есть два минимальных размера оплаты труда за полный месяц (МРОТ) или 48 726 рублей (три МРОТ за полный месяц). Действующая модель предусматривает лишь один вариант такой суммы — МРОТ.
Новая модель позволит получать выплаты в случае:
Размер ежемесячного взноса составит 1 247,38 ₽ в месяц, если гражданин выбрал страхуемую сумму равную 2 МРОТ, и 1 871 ₽, если выбрана сумма равная 3 МРОТ.
Размер назначаемого пособия по временной нетрудоспособности для плательщиков взносов по добровольному соцстрахованию будет зависеть от выбранной страховой суммы и периода уплаты взносов, а также — как и в случае с обязательным социальным страхованием работающих граждан — от продолжительности страхового стажа.
Право на выплату страховых пособий у застрахованного человека возникает после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. При этом если долгое время не пользоваться выплатами по добровольному социальному страхованию, то и размер взносов снизится:
Страховой стаж в добровольном социальном страховании будет учитываться по такому же принципу, как в обязательном для работающих граждан:
Стаж, приобретенный в период работы по найму, в добровольном социальном страховании также учитывается.
После первых 6 месяцев уплаты взносов застрахованный получает пособие с учетом стажа с коэффициентом 0,7 (то есть, 70% от пособия, рассчитанного с учетом стажа), после 12 месяцев участия в добровольном страховании — гражданин получает полное пособие, рассчитанное с учетом его стажа. Таким образом, выплаты по больничным листам будут составлять от 13,6 тыс. до 48,7 тыс. рублей в расчете за полный месяц в зависимости от выбранной страховой суммы, стажа человека и периода участия в программе добровольного страхования.
Разработчики новой модели предлагают предусмотреть возможность «каникул» по платежам. Тогда застрахованные смогут не делать страховые взносы в периоды временной нетрудоспособности, а также «пропускать» один месячный платеж каждые полгода непрерывной уплаты взносов.
Для тех, кто уже пользуется системой добровольного социального страхования будет предусмотрен переходный период, который продлится до окончания страховых случаев, от которых они застрахуются до конца 2023 года. В течение этого времени можно будет выбрать: оставаться в старой модели и получать выплаты по прежним правилам или перейти на новый вариант. Новая модель добровольного социального страхования начнет работать с 1 июля 2023 года. Страховщиком выступит Социальный Фонд России. Оформлять страхование можно будет в приложении «Мой налог».