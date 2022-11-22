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15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые утверждают, что кошек нужно держать дома

Питомцы могут стать переносчиками опасных заболеваний и ухудшить местную экосистему.

Источник: AP 2022

Ученые из Университета Мэриленда провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что кошек стоит держать дома. Выяснилось, что питомцы, взаимодействующие с окружающей средой, становятся переносчиками заболеваний наряду с дикими животными, например, енотами.

В анализе использовались данные DC Cat Count — исследования маршрута и контактов кошек с дикой природой, проведенного в Вашингтоне, округ Колумбия. В нем было использовано 60 камер, реагирующих на движения.

«Мы обнаружили, что среднестатистическая домашняя кошка с 61% вероятностью будет гулять там же, где обитают еноты — самый распространенный переносчик бешенства в Америке. Еще с 61% — с рыжими лисами и 56% с опоссумами, — заявила Даниэль Эррера, ведущий автор исследования. — Выпуская наших кошек на улицу, мы серьезно подвергаем опасности их и свое здоровье».

В дополнение к риску заражения бешенством и токсоплазмозом, питомцы угрожают местной дикой природе — белкам, бурундукам, кроликам, суркам, мышам и так далее. Охотясь на этих животных, кошки могут сократить биоразнообразие и ухудшить здоровье экосистемы.

Недавно ученые из Финляндии обнаружили, что в популяциях городских ежей, обитающих на территории Хельсинки, начали распространяться «больничные» штаммы золотистого стафилококка, неуязвимые к действию большинства антибиотиков.

Олеся Маевская

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