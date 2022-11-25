25 ноября, источник: Новости Mail.ru
Древнеримские фальшивки, найденные 300 лет назад, оказались подлинными
На них изображен потенциальный правитель обособленной империи.
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Обнаруженные в Трансильвании в 1713 году древнеримские золотые монеты (ауреи) в XIX веке были объявлены учеными подделкой. Они не соответствовали общепринятым стандартам чеканки своего времени и отличались по весу, стилю, составу, и даже надписи и изображенные на них портреты были не теми.
Во времена эпохи Возрождения фальшивые монеты выступали в качестве сувениров. Со временем подделки стали более изящными. Чаще всего фальшивки продавали коллекционерам монет. Новое исследование, опубликованное сотрудниками Университетского колледжа Лондона в журнале PLOS ONE доказывает обратное.
Стоимость золотых монет, найденных в 1713 году, превышает 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей). На трех из четырех монет, хранящихся в Хантерианском музее в Глазго изображены настоящие императоры, в том числе Филипп Араб. А вот на последней — имя «Спонсиан» и портрет неизвестного мужчины, личность которого историкам не удавалось установить.
Выгравированное имя очень своеобразно: единственный известный пример его использования — в римской надгробной надписи «Никодем Спонсиан», датированной I веком. «Мы подчеркиваем, что монеты была найдена 1720-х годах, из чего мы делаем вывод, что фальсификатор должен был использовать на гравировке необычное имя, которое впоследствии оказалось подлинным», — объясняет команда в своей статье.
Используя ультрафиолетовое изображение и сканирующий микроскоп, ученые обнаружили царапины от износа, покрывающие поверхности монет. Это говорит о том, что деньги широко использовались и были в обращении. Монеты более чем на 90% состоят из золота, но в составе также присутствуют небольшое количество серебра и меди.
Подлинные римские деньги не имели примесей. Исследователи предполагают, что спонсианская монета как таковая была фальшивкой, но была в обращении за пределами Древнего Рима, что позволяло ей не быть обнаруженной. Ранее историки предполагали, что Спонсиан мог быть узурпатором во время правления Филиппа Араба — в 240-х годах.
«Эти данные заставляют переоценить Спонсиана как историческую личность, — пишут команда ученых. — Мы предполагаем, что он, скорее всего, был командующим армией в изолированной римской провинции Дакия во время военного кризиса 260-х годов нашей эры». Таким образом, хотя он, возможно, и не правил всем Римом, но вполне мог создать свою собственную маленькую империю в отдаленном аванпосте.
Недавно в Израиле нашли монету с изображением богини Луны возрастом 1850 лет. На находке под портретом изображен знак зодиака Рак.
Олеся Маевская