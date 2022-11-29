16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Биоразнообразие в Африке и Латинской Америке под угрозой из-за пальмы
Пострадают как деревья, так и редкие животные.
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Новое исследование международной группы ученых из США, Германии, Южной Африки и Британии показало, что вырубка лесов для дальнейшей посадки масличных пальм непреднамеренно сделает жизненно важные места обитания в Латинской Америке и Африке уязвимыми для сельскохозяйственных работ. Выяснилось, что треть позвоночных животных, занесенных в Красную книгу, окажется под угрозой исчезновения, в том числе — синегорлый ара из Боливии, гигантский панголин из Конго и лягушка hyloxalus vergeli из Колумбии. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution.
Ученые создали карту с лесами, которые находятся под угрозой из-за насаждения новыми плантациями масличной пальмы. Они определили 167 миллионов гектаров, которые потенциально пригодны для ее выращивания, но при этом соответствуют критериям Круглого стола по устойчивому производству пальмового масла (RSPO). Поскольку глобальный спрос на сельскохозяйственные угодья растет, исследователи призывают к срочной защите этих мест, которые являются ареалом обитания большого количества видов.
«Урожайность пальмового масла, по оценкам, в шесть раз выше, чем у многих других растительных масел, — пояснила соавтор исследования, профессор Джейн Хилл из Йоркского университета. — Поэтому вместо того, чтобы запрещать производство пальмового масла, мы должны обеспечить эффективную международную политику по защите пастбищ, тропиков и лесов».
Недавно международный коллектив ботаников обнаружил в тропических лесах на западе Эквадора цветок вида Gasteranthus extinctus, считавшийся вымершим на протяжении последних 40 лет. Ученые полагают, что на территории эквадорских гор могут встречаться десятки других видов редких растений и животных, предположительно вымерших в 1980 годах после вырубки лесов.
Олеся Маевская