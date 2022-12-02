10:21 (мск), источник: РБК Life
Эксперт объяснила необходимость введения масочного режима в России
Пока речь идет только об отдельных территориях.
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Масочный режим надо вводить в регионах, где ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) становится напряженной. Такое мнение в беседе с РБК Life высказала директор Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лариса Попович.
Эксперт отметила, что уровень заболеваемости респираторными инфекциями начал расти, стартовал активный гриппозный сезон. Также продолжает фиксироваться коронавирусная инфекция. В связи с этим Попович считает целесообразным ввести масочный режим там, где это поможет сдержать нарастающий уровень вирусных заболеваний. Но речь идет именно об отдельных территориях, подчеркнула эксперт.
«Нужно внимательно отслеживать и не делать лишних запретительных мероприятий там, где они просто будут вредить. Масочный режим является не совсем здоровой мерой для населения, поэтому нужно к нему относится аккуратно», — прокомментировала РБК Life Лариса Попович.
Ранее появилась информация, что в некоторых регионах вновь рекомендовали носить маски. В частности, с таким обращением выступили эпидемиологии в Калининградской области. Они призвали граждан пройти вакцинацию от гриппа, обрабатывать руки антисептиком, а в людных местах (в транспорте, торговых центрах, поликлиниках, банках, МФЦ) использовать маски.
«Подчеркиваем, что рекомендация по ношению масок не означает введение каких-либо ограничительных мер — это профессиональный совет в период подъема заболеваемости, которая в совокупности с другими мерами поможет сохранить ваше здоровье и здоровье окружающих», — добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Рекомендация калининградских специалистов прозвучала на фоне того, что в регионе заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 14%. Чаще всего болеют дети в возрасте 7−14 лет (+61%). У 32 местных жителей, в том числе 17 детей, выявлен грипп.
В целом в стране, по опубликованным на это неделе данным, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. В 43 регионах страны заболеваемость превысила среднероссийский показатель.
Ранее врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев назвал РБК Life три причины роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. На первое место он поставил фактор сезонности, поскольку традиционно в осенне-зимний период люди болеют чаще. Вторая причина — несвоевременная вакцинация, поскольку важно вовремя прививаться, особенно тем, кто вынужден контактировать с большим числом людей. Третьим фактором роста заболеваемости сейчас врач считает недавнюю пандемию и вынужденную самоизоляцию. Иммунитет в таком случае снижается.