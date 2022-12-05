14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самая старая черепаха в мире отпраздновала 190-летие
Торжество продлилось три дня.
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The Guardian сообщает, что Джонатан, гигантская сейшельская черепаха, живущая на острове Святой Елены с 1882 года, стала старейшим из известных ныне живущих наземных животных. Джонатан также является в некотором роде местной знаменитостью: он изображен на обороте местной монеты в пять пенсов.
Хотя точная дата его рождения остается неизвестной, по оценкам специалистов, он вылупился примерно в 1832 году. Но только в ноябре этого года была официально установлена дата рождения Джонатана — 4 декабря 1832 года.
В Книге рекордов Гиннесса отмечается: «Возраст Джонатана основан на том факте, что он был полностью зрелым, а значит, ему было не менее 50 лет, когда он прибыл на остров Святой Елены с Сейшельских островов в 1882 году. По всей вероятности, он даже старше, чем мы думаем».
Его возраст означает, что Джонатан был подростком, когда королева Виктория взошла на престол, и совсем недавно стал свидетелем рассвета технологического века. Трехдневная вечеринка по случаю дня рождения именинника, объединяющая жителей со всего острова, началась в пятницу в доме губернатора острова и продолжилась до воскресенья.
Недавно в Испании нашли окаменелости морских черепах возрастом 83 миллиона лет. Этот вид пресмыкающихся ранее не был известен науке.
Олеся Маевская