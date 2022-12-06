Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

«В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении.
Согласно нему, на 48-й неделе 2022 года зарегистрировано 43,4 тысячи случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% больше показателей 47-й недели.
«Рост заболеваемости фиксируется в 57 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Всего в базу загружено 214 690 геномных последовательностей SARS-CoV-2, рассказали в ведомстве. «За последние две недели к линии BA.2 геноварианта “омикрон” отнесено 9% сиквенсов, к линиям BA.4/BA.5 — более 90%. Фиксируются единичные находки подварианта XBB», — добавляется в сообщении.