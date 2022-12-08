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14:49 (мск), источник: ТАСС

МВД запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. МВД России запретило надевать наручники на женщин и детей, а также на обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства “Ажур” (наручники — прим. ТАСС) руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — сказала она.

Волк отметила, что по результатам прошедшего 7 декабря заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека дополнительно изучена практика применения в отдельных территориальных органах МВД России наручников. По ее словам, в настоящее время ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц.

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