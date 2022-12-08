МВД запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел

«В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства “Ажур” (наручники — прим. ТАСС) руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — сказала она.
Волк отметила, что по результатам прошедшего 7 декабря заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека дополнительно изучена практика применения в отдельных территориальных органах МВД России наручников. По ее словам, в настоящее время ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц.