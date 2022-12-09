13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: бактерии в кишечнике влияют на развитие депрессии
Предположительно, некоторые микробы участвуют в выработке важнейших сигнальных молекул нервной системы.
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Нидерландские и британские медики провели исследование с участием 3000 добровольцев, чтобы установить, как и почему микрофлора кишечника влияет на психическое здоровье. Всесторонне изучив психологическое здоровье участников, а также образцы микрофлоры и генома, исследователи выделили несколько десятков микробов, так или иначе связанных с развитием депрессии.
Ранее ученые считали, что состав микрофлоры влияет только на метаболизм, однако наблюдения последних лет показали, что особенности в составе микрофлоры отражаются на вероятности развития рака и других болезней, а также на поведении людей и животных. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Недавно ученые из Бразилии связали растительную диету с повышенной тревожностью. Оказалось, что вегетарианцы оказались больше подвержены депрессии, чем мясоеды.
Олеся Маевская