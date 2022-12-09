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17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Минутные «всплески» физической активности снижают риск смерти

Даже несколько коротких эпизодов бурной физической деятельности достаточно, чтобы заменить спортзал.

Источник: jana müller/CC0

По последним данным, взрослому человеку нужно соблюдать норму в 150−300 минут физической активности средней интенсивности или 75−150 минут высокой интенсивности в неделю. При этом учитываются все действия, а не только походы в тренажерный зал либо пробежка на стадионе. Эта рекомендация противоречит предыдущим, авторы которых настаивали, что короткие периоды физической активности (менее десяти минут) не несут особой пользы для здоровья.

Хотя занятия спортом в интенсивном режиме требуют меньше времени — ведь можно потягать железо в зале на протяжении часа и пойти по своим делам — они непривлекательны для большинства людей среднего возраста. Выходом могут стать непродолжительные «всплески» физической активности в течение дня, то есть она может быть прерывистой. Это требует еще меньше времени, к тому же не нужно специальной подготовки и спортивного оборудования.

Ученые из Сиднейского университета (Австралия) изучили пользу эпизодической физической активности и ее влияние на здоровье в долгосрочной перспективе, на риск смерти, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Для этого были проанализированы хранящиеся в Британском биобанке данные 25 241 человека. Средний возраст добровольцев составил 61,8 года; индекс массы тела — 27,6; 9,2% были курильщиками; 43,8% — мужчинами; все спали примерно по 7,4 часа в день, при этом никто усиленно не занимался спортом в свободное время.

Участники носили специальные браслеты с акселерометром для отслеживания активности. В среднем каждый участник находился в движении в течение 138,3 минуты в день, из них 98 минут активности были низкой интенсивности, 25,9 минуты — умеренной, а лишь четыре минуты — высокой. Наблюдения продолжались в среднем 6,9 года, за это время 852 добровольца умерло по разным причинам.

Результаты показали, что у участников, у которых за день было три «всплеска» физической активности по одной-две минуты каждый, вероятность смерти от любых причин и рака падала на 38−40%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 48−49%, в отличие от людей, вовсе не проявлявших особую активность.

Если эти эпизоды длились по 4,4 минуты, то риск смерти от всех причин и рака снижался на 26−30%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 32−34%.

«Мы получили аналогичные результаты, когда повторили описанное выше на примере 62 344 участников Британского биобанка, занимавшихся спортом (зарегистрировано 1552 случая смерти; 35 290 были женщинами, 27 054 — мужчинами). Недолгие периоды физической активности в энергичном темпе, не связанные с занятиями спортом, коррелировали со значительно более низкой смертностью», — рассказали ученые. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Давно известно, что регулярные занятия спортом улучшают когнитивное и психическое здоровье, но недавно ученые доказали, что интенсивность упражнений по-разному влияет на мозг и на память.

Олеся Маевская

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