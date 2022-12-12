09:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
День Конституции: что нужно знать о празднике
К примеру, вы знаете, почему он отмечается именно сегодня?
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12 декабря в нашей стране отмечается государственный праздник — День Конституции Российской Федерации. Рассказываем об особенностях этого дня: от даты его зарождения до особенностей празднования.
Конституция — это основной закон государства. Это высший нормативно-правовой акт, который закрепляет государственное устройство нашей страны, регулирует образование всех органов власти и систему госуправления, а также определяет права и свободы человека и гражданина РФ.
Документ имеет высшую юридическую силу, то есть законы, которые принимаются в стране, не могут противоречить Конституции. При этом она применяется на всей территории и во всех субъектах РФ.
Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся всенародный референдум, на который пришли порядка 58,2 млн россиян (54,8% от всего числе избирателей). Им предлагалось проголосовать за или против проекта основного закона.
Большинством голосов Конституция была принята, спустя две недели опубликована и официально вступила в силу. С этого момента в России был установлен новый государственный строй — страна стала смешанной президентско-парламентской республикой с федеративным устройством. Спустя год дату 12 декабря учредили государственным праздником — Днем Конституции.
В День Конституции практически во всех городах страны проходят патриотические мероприятия, торжественные митинги и круглые столы. К этому дню приурочен Общероссийский прием граждан, в который представители органов власти отвечают на вопросы жителей государства.
Также устраиваются собрания в трудовых коллективах и учебных заведениях, проходят уроки правоведения, на которых школьники знакомятся с основными положениями и фундаментальными законами конституции современной России.