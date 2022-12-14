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10:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Красноярске до 15 декабря будет действовать режим «чёрного неба»

Режим НМУ будет действовать три дня.

Источник: Reuters

12 декабря в Красноярске был объявлен режим «чёрного неба». Он начал действовать в краевой столице с 16:00. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать в Красноярске до 07:00 15 декабря.

Отметим, что специалисты ведомства усилили мониторинг за состоянием атмосферного воздуха.

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