10:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске до 15 декабря будет действовать режим «чёрного неба»
Режим НМУ будет действовать три дня.
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12 декабря в Красноярске был объявлен режим «чёрного неба». Он начал действовать в краевой столице с 16:00. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать в Красноярске до 07:00 15 декабря.
Отметим, что специалисты ведомства усилили мониторинг за состоянием атмосферного воздуха.