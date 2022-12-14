16:46 (мск), источник: © РИА Новости
Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ.
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«Оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть», — сказала она на совещании у президента Владимира Путина.
По ее словам, запасов отечественных тестов достаточно, а лаборатории оснащены необходимым оборудованием.
«Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций. Таким образом мы снизим риски для этих людей», — указала Попова.
Попова также рассказала, что из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 российских школах и 12 662 классах.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом в России невысокая, но вызывает обеспокоенность. Так, COVID-19 более чем в 90 процентах случаев протекает как ОРВИ.
Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что доля гриппа среди ОРВИ превысила 50 процентов, из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста. Основная доля заболевших гриппом в России приходится на H1N1 наиболее тяжело он протекает у беременных женщин, людей с диабетом и лиц старше 60 лет, уточнил министр.
В конце ноября Мурашко отмечал, что грипп H1N1 стал активно распространяться в этом сезоне, поэтому большое значение приобретает вакцинация.