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16:28 (мск), источник: ТАСС

Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа

НОВО-ОГАРЕВО, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от гриппа.

Источник: РИА "Новости"

«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали, да, надо сделать», — обратился Путин на совещании правительства к главе Роспотребнадзора Анне Поповой после ее доклада о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в стране.

Вот, докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра как обычно, в обычном режиме, все нормально, без всяких вопросов.

Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на уточняющий вопрос подтвердил ТАСС, что речь идет о прививке от гриппа.

Как доложила Попова, в России сейчас преобладает вирус свиного гриппа, впервые выявленный в 2009 году.

Говоря о ситуации с ковидом, глава Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость им невысокая, в пять раз меньше, чем годом ранее, «но все равно вызывает определенную настороженность». Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник лайт» в ноябре 2021 года. На следующий день после прививки он также испытал назальный препарат от ковида. Первую двухкомпонентную прививку «Спутником V» глава государства делал весной 2021 года.

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