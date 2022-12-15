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11:44 (мск), источник: © РИА Новости

«Роскосмос» назвал причину отмены выхода космонавтов в открытый космос

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Выход российских космонавтов в открытый космос был отменен из-за сигнала одной из систем диагностики корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС, в причинах разбирается комиссия, сообщили журналистам в пресс-службе «Роскосмоса».

Источник: Олег Новицкий/Роскосмос

«Выполнение программы ВКД-56 было прервано по техническим причинам. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля “Союз МС-22”, — говорится в сообщении.

«Для анализа причин произошедшего работает комиссия, по итогам её работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента Международной космической станции», — добавили в «Роскосмосе».

Ранее из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 5.20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля «Союз МС-22», пристыкованного к станции.

В «Роскосмосе» затем добавили, что выход отменен по техническим причинам.

Позднее космонавты сфотографировали проблемный корабль из иллюминаторов станции, а также обследовали его с помощью камер, установленных на роботе-манипуляторе ERA. Фотографии экипаж отправил на Землю для изучения специалистами.

Выход в открытый космос откладывается уже второй раз.

Изначально он был запланирован на 25 ноября, однако из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря. В ходе выхода планировалось манипулятором ERA перенести с модуля «Рассвет» на новый модуль «Наука» радиатор, который понадобится для проведения экспериментов.

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