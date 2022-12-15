«Роскосмос» назвал причину отмены выхода космонавтов в открытый космос

«Выполнение программы ВКД-56 было прервано по техническим причинам. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля “Союз МС-22”, — говорится в сообщении.
«Для анализа причин произошедшего работает комиссия, по итогам её работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента Международной космической станции», — добавили в «Роскосмосе».
В «Роскосмосе» затем добавили, что выход отменен по техническим причинам.
Позднее космонавты сфотографировали проблемный корабль из иллюминаторов станции, а также обследовали его с помощью камер, установленных на роботе-манипуляторе ERA. Фотографии экипаж отправил на Землю для изучения специалистами.
Изначально он был запланирован на 25 ноября, однако из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря. В ходе выхода планировалось манипулятором ERA перенести с модуля «Рассвет» на новый модуль «Наука» радиатор, который понадобится для проведения экспериментов.