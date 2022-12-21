14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В чешском зоопарке родился детеныш редчайшего черного носорога
На данный момент в мире осталось чуть больше 5 тысяч представителей этого вида.
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Администрация зоопарка чешского города Двур-Кралове-над-Лабем сообщила о рождении детеныша редкого вида носорога.
«13 декабря у нас появился на свет детеныш находящегося на грани исчезновения черного носорога. Это самочка. На момент рождения она весила 28 кг», — сообщила глава пресс-службы зоопарка Зузана Боучкова.
Сообщается, что детеныш вместе с матерью находятся в отдельном вольере. Известно, что мать обращается с детенышем с максимальной любовью и заботой.
Зоопарк в Двур-Кралове-над-Лабем является мировым лидером по разведению черных носорогов. В данный момент в нем содержатся 14 особей.
Недавно на свет появился первый индиговый ара, рожденный в неволе. В мире осталось всего несколько десятков представителей этого вида попугаев.
Олеся Маевская