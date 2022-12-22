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16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В поселке Приморского края заметили тигра

Хищник напал на собаку, но пока не трогает людей.

В городском округе Фокино Приморского края местные жители видели тигра, который обосновался в частном секторе «Шанхай», сообщает Primpress. Это уже как минимум третий визит хищника к местам обитания людей на территории ЗАТО Фокино.

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Следы тигра заметили на местном пляже, затем хищник утащил собаку с привязи. Специалистам центра «Амурский тигр» уже доложили о ситуации, а местным жителям рекомендуют не оставлять домашних животных на ночь на открытых территориях.

Местные жители подозревают, что проблема — в сокращении популяции животных, которые являются кормовой базой для тигров. Хищные кошки вынуждены выходить к людям, чтобы найти пропитание.

Недавно два медведя «терроризировали» автомобилистов на трассе «Колыма». Звезды Интернета не хотели уходить из-за прикорма.

Олеся Маевская

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