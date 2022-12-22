16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
В поселке Приморского края заметили тигра
Хищник напал на собаку, но пока не трогает людей.
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В городском округе Фокино Приморского края местные жители видели тигра, который обосновался в частном секторе «Шанхай», сообщает Primpress. Это уже как минимум третий визит хищника к местам обитания людей на территории ЗАТО Фокино.
Следы тигра заметили на местном пляже, затем хищник утащил собаку с привязи. Специалистам центра «Амурский тигр» уже доложили о ситуации, а местным жителям рекомендуют не оставлять домашних животных на ночь на открытых территориях.
Местные жители подозревают, что проблема — в сокращении популяции животных, которые являются кормовой базой для тигров. Хищные кошки вынуждены выходить к людям, чтобы найти пропитание.
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Олеся Маевская