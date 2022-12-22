18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: насколько успешно Пизанская башня борется с гравитацией
Вы никогда не задумывались, почему она не падает?
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На протяжении десятилетий инженеры, историки и туристы, коллективно затаив дыхание, наблюдали за судьбой культовой колокольни, которая пережила четыре землетрясения, но каким-то образом все еще не упала. Несмотря на ее «фирменный» наклон специалисты уже долгое время пытаются придать Пизанской башне вертикальное положение, пишет Science Alert.
Согласно последним данным, состояние здания намного лучше, чем прогнозировалось. Башня поднялась примерно на 4 сантиметра за 2021 год с момента проведения последних работ по ее стабилизации. Исследование было проведено группой инженеров-геотехников при финансовой поддержке Opera Primaziale Pisana (O₽A), некоммерческой организации, созданной для наблюдения за строительными работами по сохранению башни.
Строительство Пизанской башни началось в 1174 году, и уже через несколько лет — фактически после возведения первых нескольких ярусов — стало очевидно, что что-то не так. Ее неглубокий фундамент был построен на неустойчивом основании из глины и песка, более мягкого с южной стороны. Инженеры пытались исправить наклон, делая верхние этажи выше с одной стороны, но это не спасло ситуацию.
На протяжении многих лет с увеличением наклона инженеры пытались укрепить восьмиэтажную башню, попутно усугубляя проблему. К 1990-м годам Пизанская башня уже имела уклон в 5,5 градусов к югу. Впоследствии колокольня была закрыта для публики, и итальянское правительство привлекло группу экспертов, чтобы выяснить, как ее спасти.
Специалисты думали залить цемент под башню и укрепить северную сторону здания с помощью 900 тонн (816 метрических тонн) свинцовых грузов, но эти методы не сработали. Затянувшийся проект по стабилизации был в конечном итоге завершен в 2001 году, после чего башня выпрямилась примерно на 40 сантиметров, и теперь ее наклон составляет всего лишь 4 градуса — все еще в два раза больше, чем первоначальный наклон здания в 1350 году.
По предварительным оценкам, Пизанская башня будет стоять как минимум в течение следующих 300 лет, а может и больше.
Некоторые инженеры даже думают, что усилия по восстановлению могут быть настолько успешными, что здание может однажды и вовсе выпрямиться.
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Олеся Маевская