10:18 (мск), источник: ТАСС Наука
В США разгадали секрет стеклянных лягушек-невидимок
Стеклянные лягушки представляют собой семейство мелких земноводных, обитающих в тропических и экваториальных регионах Мезоамерики.
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ТАСС, 22 декабря. Биологи из США выяснили, что стеклянные лягушки обладают уникальной способностью прятать фактически все красные клетки крови внутри их печени, что позволяет им становиться невидимыми при встречах с хищниками. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Американского музея естественной истории (AMNH).
«Прозрачная окраска тела крайне редко встречается среди сухопутных животных, так как красные клетки крови активно взаимодействуют со светом, что будет выдавать животное даже при наличии у него прозрачной кожи и мышц. Стеклянные лягушки обошли эту проблему — они умеют прятать эритроциты внутри печени, покрытой специальным отражающим слоем», — пояснил научный сотрудник университета Дьюка в Дареме (США) Карлос Табоада, чьи слова приводит пресс-служба AMNH.
Стеклянные лягушки представляют собой семейство мелких земноводных, обитающих в тропических и экваториальных регионах Мезоамерики. Эти земноводные обладают очень хорошей маскировочной окраской и при этом они почти полностью прозрачны для видимого света. Благодаря этому они становятся невидимыми на фоне листьев растений и других привычных для этих земноводных сред обитания, что защищает стеклянных лягушек от атак птиц, специализирующихся на охоте на амфибий.
Табоада и его коллеги выяснили, что стеклянные лягушки приобрели эту необычную для сухопутных животных способность в результате развития у них способности быстро прятать внутри печени фактически все красные кровяные клетки. Печень этих лягушек при этом покрыта особым отражающим слоем, который не дает свету взаимодействовать с эритроцитами, что делает амфибию фактически невидимой для наблюдателей.
Американские биологи совершили это открытие в ходе лабораторных наблюдений за тем, как тело и клетки крови нескольких стеклянных лягушек вида Hyalinobatrachium fleischmanni взаимодействовали с лучами лазера зеленого цвета.
Эти амфибии привлекли внимание ученых после того, как исследователи заметили, что данные лягушки становятся наиболее прозрачными во время сна.
Эта необычная особенность работы их организма заставила исследователей проследить за тем, как менялась прозрачность тела Hyalinobatrachium fleischmanni в разные периоды дня, а также при введении анестезии в их организм. Эти опыты неожиданно показали, что концентрация эритроцитов в кровеносной системе лягушек резко менялась в зависимости от того, что делала амфибия и насколько прозрачной она при этом была.
Последующие опыты указали на то, что при появлении признаков опасности данная амфибия умеет очень быстро прятать 97% ее красных кровяных клеток внутри печени, которая, как обнаружили ученые, оказалась покрыта снаружи особым зеркальным слоем. Он мешает лучам Солнца или лазера проникать внутрь этого органа и взаимодействовать с эритроцитами.
Данное открытие, по словам Табоады и его коллег, сделало стеклянных лягушек еще более интересными для изучения, так как пока ученые не могут сказать, как амфибиям удается столь быстро извлекать почти все эритроциты из кровотока и при этом избегать возникновения тромбов в сосудах печени. Ученые надеются, что они получат ответ на данную биологическую загадку в ходе последующих опытов с Hyalinobatrachium fleischmanni.