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09:49 (мск), источник: РБК Life

Без салюта и елки. Россияне решили сэкономить в подготовке к Новому году

Зато увеличился интерес к посещению театров и активных развлечений.

Источник: РИА "Новости"

Россияне в этом году решили сэкономить во время подготовки к новогодним праздникам. К такому выводу пришли эксперты ценового агрегатора Price.ru. Они проанализировали спрос на 30 млн товаров, которые продаются в 4000 интернет-магазинах в ноябре 2022 года и сравнили его с октябрем 2022 года, а также ноябрем прошлого года. Исследование (есть в распоряжении РБК Life).

Закупаться к праздничному столу россияне начали еще в ноябре. В этот момент спрос на красную икру вырос на 21%, на майонез — на 6%, мандарины — 18%, консервированный горошек — на 13%, крабовые палочки прибавили 17%, конфеты — 16%, шпик и сало — 15%.

В этом году спрос на большинство видов алкоголя выше, чем в прошлом.

По сравнению с октябрем 2022 года самый большой рост показали креман — 53%, шампанское — 44%, просекко — 19%, коньяк — 14%, ром — 12% и виски прибавил 13%. Раннюю подготовку к празднику руководитель отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов объяснил тем, что потребители стремятся распределять затраты.

«То, что спрос на некоторые непортящиеся продукты вырос уже в конце ноября может говорить о том, что потребители стараются распределить новогодний шопинг и закупаться продуктами постепенно — чтобы в последнюю неделю перед праздником не ходить по переполненным магазинам в поисках остатков просекко», — отметил Логанов.

В ноябре почти в пять раз вырос спрос на покупку натуральных елок в интернете по сравнению с октябрем 2022, а по сравнению с ноябрем прошлого года — на 21%. Однако чаще всего искали именно отдельные ветки и лапники — на 7% относительно прошлого года. При этом спрос на искусственные деревья сократился на 37%. Украшать свои дома россияне будут новыми елочными игрушками. На них спрос взлетел на 191% по сравнению с октябрем, на новогодние фигурки — 281%, а на искусственный снег — 282%.

Праздничных салютов в этом году будет существенно меньше.

Спрос на пиротехнику в сравнении с прошлым годом упал от 8 до 43%. Однако по сравнению с октябрем россияне чаще интересовались салютами — 60%, фейерверками — 118%, а также петардами — 48%. Единственные атрибуты, спрос на которые в этом году растет относительно прошлого — это бенгальские огни (+6%), серпантин (+4%), конфетти (+6%) и хлопушки (+17%).

По сравнению с прошлым годом сильно просел онлайн-спрос на новогодние платья — 21%. Решили сэкономить россияне и на упаковке. Подарки будут дарить без коробки и упаковочной бумаги — на них спрос снизился на 40% и 9% соответственно.

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Чаще в этом году россияне стали чаще интересоваться разного рода развлечениями на праздники. К декабрю вырос онлайн-спрос на активные уличные развлечения — тюбинги +395% в ноябре относительно октября, прокат лыж +263% и сноубордов +264%.

Относительно прошлого года значительно вырос спрос на посещение спектаклей — на 82% и шоу — 83%, а также на традиционные новогодние елки — 19%. Россияне чаще задумывались над возможность вызвать Деда Мороза домой — 14% относительно прошлого года, спрос на посещение волшебником детского сада вырос на 27%. Возможностью арендовать костюм Деда Мороза интересовались на 9% больше.

Высокий интерес на встречу нового года за пределами дома — на 72% чаще интересовались возможностью забронировать ресторан на 31 декабря. Еще на 19% вырос интерес к новогодним мастер-классам, на 25% к праздничным квестам. Спа на Новый год в этом ноябре популярнее на 17%, а на баню спрос в этом году снизился на 8%. Однако относительно октября рост составил — +141% и +166% соответственно.

Ранее выяснилось, что зумеры охотнее, чем старшее готовится к Новому году. Молодежь чаще наряжается и украшает квартиру. На выбор подарков они могут потратить до недели, а на подбор наряда может занять целый месяц. В этом году зумеры и миллениалы (18−29 лет) потратятся на новые украшения, а вот старшее поколение собирается использовать уже имеющийся дома декор.

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