14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Женщина из США выиграла 12 млн рублей благодаря «Тайному Санте»
Победительница потратит деньги на оплату долгов.
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Жительница Кентукки Лори Джейнс выиграла 175 050 долларов (чуть больше 12 миллионов рублей) благодаря подаркам, полученным на корпоративной вечеринке. Она получила подарочную карту TJ Maxx (сеть универсальных магазинов) на 25 долларов (1700 рублей) и обменяла ее на несколько лотерейных билетов, пишет UPI.
Первый обеспечил Джейнс приз в 50 долларов, а второй — главный приз в размере 175 000 долларов. «Все сходили с ума. Люди доставали свои калькуляторы и перепроверяли выигрыш. Несколько человек даже отсканировали билет в лотерейном приложении, просто чтобы убедиться, что это правда», — сказала победительница. Джейнс сказала, что приз позволит ей погасить студенческие ссуды дочери и семейные автокредиты.
Недавно победитель лотереи из Вирджинии увидел выигрышные номера во сне. Джекпот составил 250 тысяч долларов (13 441 900 рублей).
Олеся Маевская