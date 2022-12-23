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17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: шерсть черных медведей посветлела из-за мутации в генах

Ученые изучили геном десятков особей.

Источник: Alan Vernon/CC BY 2.0

Группа американских зоологов опубликовала исследование в журнале Current Biology о том, что барибалы (черные медведи) на западе Северной Америки окрашены в более светлые тона из-за мутации в гене TYRP1. Она мешает нормальному синтезу пигмента эумеланина, отвечающего за цвет шерсти.

В рамках исследования ученые проанализировали отражающую способность шерсти барибалов, а также секвенировали (определили аминокислотную и нуклеотидную последовательность) генома десятков особей. Это позволило обнаружить мутацию в гене белка TYRP1, продукт которого участвует в синтезе эумеланина.

У людей подобные мутации вызывают глазокожный альбинизм, при котором нарушается зрение, а кожа и волосы приобретают красноватый оттенок. У медведей эта мутация не вызывает подобных проблем.

13 декабря в России праздновали День медведя. По этому случаю мы собрали 10 любопытных фактов о жизни и особенностях хозяина леса.

Олеся Маевская

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