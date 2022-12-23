17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: шерсть черных медведей посветлела из-за мутации в генах
Ученые изучили геном десятков особей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Группа американских зоологов опубликовала исследование в журнале Current Biology о том, что барибалы (черные медведи) на западе Северной Америки окрашены в более светлые тона из-за мутации в гене TYRP1. Она мешает нормальному синтезу пигмента эумеланина, отвечающего за цвет шерсти.
В рамках исследования ученые проанализировали отражающую способность шерсти барибалов, а также секвенировали (определили аминокислотную и нуклеотидную последовательность) генома десятков особей. Это позволило обнаружить мутацию в гене белка TYRP1, продукт которого участвует в синтезе эумеланина.
У людей подобные мутации вызывают глазокожный альбинизм, при котором нарушается зрение, а кожа и волосы приобретают красноватый оттенок. У медведей эта мутация не вызывает подобных проблем.
13 декабря в России праздновали День медведя. По этому случаю мы собрали 10 любопытных фактов о жизни и особенностях хозяина леса.
Олеся Маевская